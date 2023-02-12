Москва, 12 февраля, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Рядовой Кирилл Авивов совершил подвиг при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Танкист подбил сразу два вражеских танка в одном бою. О его подвиге рассказали в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ Рядовой Кирилл Авивов.

Отмечено, что Авивов действовал в составе танкового взвода. Ему была поставлена задача прорвать оборону противника и огнем поддержать наступающие подразделения ВС РФ.

Несмотря на превосходящие силы противника, экипаж танка Авивова вел непрерывный огонь по его позициям, оказывая поддержку наступлению мотострелков ВС РФ.

Под минометным и артиллерийским обстрелом Кирилл Авивов совместно с экипажем преодолел более десяти километров и своевременно вышел на рубеж для выполнения огневых задач, при этом было уничтожено два вражеских танка и разбиты огневые позиции противника.