Минск, 12 февраля, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Киев мог с лёгкостью выполнить Минские соглашения, которые предусматривали возвращение Донбасса в состав Украины, но не делал этого. Об этом заявил глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 12 февраля на белорусском телеканале СТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

«И в 2014-м, и в 2015-м особенно Минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку», — сказал Медведчук.

Он наполнил, что ранее президент России Владимир Путин говорил, что Донбасс относится к Украине. В то же время Пётр Порошенко, когда был президентом Украины, по словам Медведчука, пытался «сдыхатыся», то есть избавиться от Донбасса.

Напомним, по словам украинского президента Владимира Зеленского, он изначально говорил европейским лидерам, что не сможет выполнить Минские соглашения.