Москва, 12 февраля, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Площадь пожара в строящемся здании в районе Москва-Сити, произошедшем вечером 12 февраля, выросла до 300 м², сообщает источник ИА REGNUM.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва-Сити

По предварительной информации, в здании загорелись стройматериалы. Возгорание началось на четвёртом этаже.

Как сообщало ИА REGNUM, пожару присвоили второй из пяти рангов сложности. Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 100 м².