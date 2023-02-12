Астрахань, 12 февраля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Астраханской области трое взрослых и ребенок получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По сообщению ведомства, водитель пассажирского автобуса столкнулся с легковым автомобилем и маршруткой. В результате ДТП в больницу доставлены две женщины, мужчина и ребенок.

По версии водителя автобуса, у транспортного средства отказали тормоза. В отношении предполагаемого виновника ДТП возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего»). Ему грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в результате ДТП в Кировской области пострадали пять человек.