Грозный, 12 февраля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал боевикам из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разбрасываться «дешевыми угрозами» в своих видеороликах в соцсетях, а доказать, на что они способны, на поле боя.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я предлагаю нацистам не разбрасываться обещаниями и дешевыми угрозами (из подвала «Азовстали» и не такими страшилками нас пытались напугать), а просто сделать один смелый шаг — появиться на передовой. Приступайте наконец от слов к делу», — призвал Кадыров в своем телеграм-канале.

Такой ответ дал глава Чечни на «смешные заявления» «нескольких чудиков» о планах напасть на российский Крым и захватить его. Особенно смешно, как отметил Кадыров, слышать эти угрозы от тех, кто раньше «обещал отбить Мариуполь», а потом вышел «сдаваться со спущенными штанами».

«Вас, нацистских тиктокеров, штампующих видеоролики с этакими «бравыми» на камеру солдатиками, перещёлкаем с удовольствием. Это наш священный долг!» — пообещал Кадыров.

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Напомним, ранее глава Чечни высказался в отношении заявления руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что у России якобы есть план «по захвату Молдавии». Как отметил чеченский лидер, если будет такой приказ Верховного главнокомандующего РФ, то российские военные отправятся его исполнять, не обсуждая.