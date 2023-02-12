Кременная, ЛНР, 12 февраля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Военнослужащие вооружённых формирований Украины, отступая на кременском участке фронта, бросают большую часть оружия, техники и обмундирования. Об этом 12 февраля сообщил разведчик Западного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Это боевой комплект, оставленный на брошенных позициях Вооружёнными силами Украины при штурме леса», — рассказал в беседе с РИА Новости российский военный.

Также на позициях киевские военные оставили действующий франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс «Милан», принятый на вооружение в 1970-е годы прошлого века. При этом разведчик добавил, что российские подразделения этим оружием в боях с ВСУ не воюют, так как у них есть «своё очень хорошее» оружие.

Собранное же на украинских позициях вооружение является просто трофеями и демонстрацией поставок Запада, пояснил собеседник агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведчики Западного военного округа сообщили об успешном продвижении российских войск в ходе специальной военной операции на кременском участке фронта в Донбассе. По их словам, за три дня они продвинулись более чем на два километра.

Добавим, что ранее украинские военные под натиском ВС России спешно покидали опорные пункты в Харьковской области, бросая бронетехнику, экипировку и оружие. Сами же украинские солдаты уезжали из села Синьковка Купянского района на строительной технике, переодевшись в рабочих.