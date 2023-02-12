Анкара, 12 февраля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Спасатели из Таджикистана, работающие в Турции на разборе завалов, 12 февраля достали трёхлетнего мальчика, который находился там 158 часов. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Сообщается, что ребёнка нашли при разборе дома в районе Оникисубат города Кахраманмараша, рядом с которым был эпицентр землетрясений.

Отмечается, что у мальчика не обнаружили травм. Он встретил спасателей слезами радости. Ребёнка на скорой помощи под аплодисменты отправили в больницу.

Напомним, после серии разрушительных землетрясений в Турции, по последним данным, погибли более 29,6 тыс. человек. Пострадали более 90 тыс. человек.