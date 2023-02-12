Исламабад, 12 февраля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Пакистан увеличил поставки боеприпасов Украине через немецкий порт Эмден с дальнейшим транзитом через Польшу, пишет издание The Economic Times.

Mil.ru Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град»

Журналисты издания уточняют, что Киеву направили более 10 тыс. реактивных снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» из пакистанского порта Карачи в начале февраля. Грузы переправляются через польский Гданьск.

Издание отмечает, что артиллерийские фабрики в Пакистане отправили еще одну партию из 50 тыс. боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ресурсы Запада во главе с США, снабжающих Украину боеприпасами, стремительно сокращаются.