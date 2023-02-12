Прага, 12 февраля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Посла России в Чехии высылать пока не планируют. Время поступить по примеру стран Прибалтики еще не пришло. Об этом заявил 12 февраля глава МИД Чехии Мартин Дворжак в эфире Чешского ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Он назвал этот вопрос очень чувствительным и имеющим «настолько тяжелый калибр», что пока еще «не пришло время доставать это самое тяжелое оружие».

Дворжак также напомнил, что не так давно Чехия предприняла довольно ощутимые меры против России, сократив число её дипломатов в Праге.

Напомним, в апреле 2021 года власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов. По версии Праги, они якобы были сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием. В российском МИД заявили, что в посольствах России в Чехии и Чехии в РФ останется по семь дипломатов, 25 человек административно-технического персонала и 19 человек персонала из числа местных жителей.

Читайте также: МИД РФ уточнили число оставшихся дипломатов в посольствах Чехии и России