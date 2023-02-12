Москва, 12 февраля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Выдающийся российский учёный в области космической биологии и медицины, академик, заслуженный деятель науки Анатолий Григорьев скончался. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Михаил Метцель/ТАСС Анатолий Григорьев

«С прискорбием сообщаем, что 11 февраля 2023 года, после тяжёлой и продолжительной болезни, на 80-м году жизни скончался Анатолий Иванович Григорьев», — говорится в сообщении.

В ИМБП отметили, что Григорьев внёс большой вклад в сфере фундаментальных и прикладных вопросов космической биологии и медицины. Его работа способствовала осуществлению самых продолжительных в мире полётов на орбитальных космических станциях.

Кроме того, сообщается, что Григорьев руководил проведением уникальных наземных имитационных экспериментов, которые дали научное обоснование, позволяющее использовать для космических полётов медицинский контроль, прогноз и управление состоянием человека.