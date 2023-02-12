Вашингтон, 12 февраля, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден находится в «отличной форме» для того, чтобы выдвигаться на новый президентский срок. Такое мнение в интервью телеканалу ABC высказал лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

Иван Шилов ИА REGNUM Чак Шумер

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«Байден в отличной форме. Посмотрите на [его ежегодное обращение к Конгрессу США] «О положении союза», посмотрите на все достижения, ― указал политик. ― Так что я оптимистичен».

Не снижают оптимизма Шумера и низкие рейтинги нынешнего главы государства. Сенатор напомнил, как в 1983 году президент-республиканец Рональд Рейган победил с большим перевесом в то время, как только 36% республиканцев считали, что ему стоит вновь баллотироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 80-летний президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отметил, что пока не готов принять решение об участии в будущих президентских выборах 2024 года. На заявление журналиста, что соцопросы показывают недовольство двух третей населения политикой Байдена, он сказал: «Не имеет значения».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что участие «старика» Байдена в выборах представляет угрозу для всего мира. Он напомнил, как американский лидер путается в названиях, именах и датах, а также может заблудиться в своем офисе и оставляет секретные документы в личном гараже. Такими темпами глава Белого дома «по рассеянности может начать третью мировую войну», считает политик.