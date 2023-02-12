Женева, Швейцария, 12 февраля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Жертвами землетрясения в Сирии стали около 8,35 тыс. человек. Об этом 12 февраля заявил на брифинге директор регионального отделения ВОЗ в Восточном Средиземноморье по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«На территориях, контролируемых сирийским правительством, погибли около 4 тыс. и ранено 2,5 тыс. человек, а на северо-западе Сирии — около 4,5 тыс. погибших и 7,5 тыс. раненых», — сказал Бреннан.

Он подчеркнул, что это не окончательные данные, они увеличиваются каждый день и, вероятно, ещё продолжат расти.

Стоит отметить, что, по данным, обнародованным телеканалом «Аль-Джазира» 12 февраля, в Сирии в ходе землетрясения погибли 4,5 тыс. человек