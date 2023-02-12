Вашингтон, 12 февраля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Россия сможет разгромить вооружённые формирования Украины. Успех ей в этом гарантируют точность и массовость артиллерии. Такое мнение в интервью Judging Freedom высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

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Полковник в отставке напомнил, что войны, которые велись в последние сто лет, выигрывались благодаря точной, разрушительной огневой мощи.

«У нас есть такие системы, к сожалению, есть и у русских, китайцев. Монополия, которая у нас была в этой сфере в течение многих лет, ушла в небытие», — констатировал офицер.

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Макгрегор подчеркнул, что для победы в боевых действиях необходимо «огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов», а также точность артиллерийских ударов.

«У России есть обе эти составляющие», — указал бывший советник министерства обороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда призвал западные страны в срочном порядке поставить Киеву вооружение. По его словам, только с этой военной помощью Украина якобы сможет одержать верх над Россией. В противном случае может победить Россия, и неизвестно, до каких пределов она дойдёт, отметил польский лидер.