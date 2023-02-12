Брюссель, 12 февраля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Евросоюз своим предложением Украине стать членом НАТО сознательно перешёл неприемлемую для России черту. Об этом экс-еврокомиссар по расширению и по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген сообщил в интервью Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Гюнтер Ферхойген «Я убежден, что в 2008 году предложением Украине стать членом НАТО была преднамеренно и сознательно перейдена черта, и что это было неприемлемо для России из-за интересов ее безопасности»

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Бывшие еврокомиссар также вспомнил, что в то время президент США Барак Обама издевательски обозвал Россию «региональной» державой.

«Мы не дали России права голоса в расширении ЕС на восток», — уточнил Ферхойген.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, заявил, что коллективный Запад поступил опрометчиво, начав войну с Россией.