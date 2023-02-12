Дубай, ОАЭ, 12 февраля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 12 февраля прибыл в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

gov. ge Ираклий Гарибашвили

По данным пресс-службы, самолёт с Гарибашвили приземлился в аэропорту Дубая. Его встречали министр кадровых ресурсов и эмиратизации ОАЭ Абдул Рахман Аль Авар и посол Грузии в ОАЭ Паата Каландадзе.

Сообщается, что Гарибашвили примет участие в саммите, который начнётся в Дубае 13 февраля. Кроме того, в ОАЭ запланированы его встречи с руководителями ряда стран.

Стоит отметить, что Грузия и ОАЭ в последние годы наращивает сотрудничество. Эмиратские компании строят в Грузии электростанции на солнечной энергии. Грузинские компании поставляют в ОАЭ сельхозпродукцию.