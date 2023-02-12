Москва, 12 февраля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Площадь возгорания в здании в районе Москва-Сити увеличилась до 100 м², сообщает 12 февраля источник ИА REGNUM.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Москва-Сити

Источник ранее сообщил, что горят стройматериалы, а площадь возгорания составляет 50 м². Огнем охвачен четвёртый этаж строящегося 62-этажного небоскрёба.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля пожар произошёл в башне в районе Москва-Сити. Ему присвоен второй из пяти рангов сложности.