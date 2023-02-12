Грозный, 12 февраля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что у России якобы есть план «по захвату Молдавии». Чеченский лидер назвал его еще одним самоуверенным знатоком и отметил, что если будет такой приказ Верховного главнокомандующего РФ, то российские военные отправятся его исполнять, не обсуждая.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Тут на украинском горизонте появился ещё один самоуверенный знаток, который якобы раскрыл зловещие планы России по захвату Молдовы и предрёкший развал Федерации на десяток стран. Поясняю для таких экспертов: вам до планов России ещё учиться и учиться. Если будет приказ Верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул глава Чечни, у России есть все необходимые силы и средства, чтобы исполнить этот приказ. Он также напомнил, что во время Великой Отечественной войны чеченский кавалерист Герой Советского Союза Мавлид Висаитов дошёл до Эльбы. А на железных конях, которые имеются у чеченских военных в настоящее время, выполнять приказы главнокомандущего «будет настоящим праздником».

Кадыров также ответил на угрозы развала России. По его словам, эти попытки начались еще в 1990-е годы, однако «границы России меняются только тогда, когда она сама этого захочет».

Напомним, на днях руководитель украинского СНБО Данилов обвинил Россию в подготовке «госпереворота в Молдавии». По его мнению, власти РФ якобы направили в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения сотрудников МЧС из Чечни. По теории Данилова, они должны добраться до расположенной неподалеку Молдавии и помочь в совершении госпереворота. Украинский деятель даже заявил о том, что знает их имена и фамилии и ведет наблюдение за их перемещениями.

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Ранее сообщалось, что о планах России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии заявил на днях и Владимир Зеленский в ходе своего выступления на саммите ЕС. Эту «информацию» якобы добыли спецслужбы Киева. Комментируя это высказывание украинского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы перехваченном «плане дестабилизации» ситуации в Молдавии.