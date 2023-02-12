Москва, 12 февраля, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Правительство России предложило ограничить дисконт в экспортной цене нефти величиной в $20 за баррель в период с января по март 2023 года и в $25 за баррель ― с апреля 2023 по декабрь 2025 года. Соответствующий законопроект, меняющий расчёт демпфера по бензину и дизтопливу внесён в Государственную думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Кроме того, предполагается ввести дисконт и в расчёте цены экспортной альтернативы и по дизельному топливу, но только на 2023 год. При этом с апреля по декабрь дисконт будет ограничен $10 за баррель.

Напомним, с сентября 2022 года цена экспортной альтернативы в формуле бензинового демпфера рассчитывается с учётом понижательного коэффициента, равного величине дисконта в цене Urals относительно Brent, затем дисконт был ограничен в $20 за баррель с января 2023 года до конца 2025 года.

Поправки, предусматривающие изменение порядка определения цены на нефть для целей налогообложения нефтедобывающих компаний, будут внесены в Налоговый кодекс. Изменения затронут НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть, а также налог на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырьё.

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В настоящее время в налогообложении используется цена нефти Urals, рассчитываемая агентством Argus. После введения эмбарго ЕС на закупку российской нефти с декабря 2022 года цена нефти Urals сложилась ниже Brent примерно на $35–40 за баррель. Таким образом, правительство пытается нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос с дисконтом на нефть так, чтобы он не создавал проблем российскому бюджету.