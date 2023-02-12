Москва, 12 февраля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Запад исторически мешает сближению России и Германии, так как опасается образования очень влиятельного альянса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью, обнародованном 12 февраля на сайте МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Как только исторические повороты на евразийском континенте делали Россию и Германию союзниками, у них всё получалось и их влияние резко возрастало. Многим не нравилось русско-германское сближение», — сказал глава российской дипломатии.

Он отметил, что Россию и Германию столкнули в Первой и Второй мировых войнах, а западные страны ещё в 1930-х годах начали готовить немцев к столкновению с СССР. По мнению Лаврова, натравливание Украины на Россию было осуществлено для той же цели.

«Ведение через Украину войны всего Запада против России в немалой степени предполагает недопущение нового сближения Германии и России», — заявил министр.

Лавров также считает, что и подрыв «Северных потоков» был осуществлён для того, чтобы помешать союзу РФ и ФРГ.

Напомним, в Германии набирает популярность манифест, авторы которого призывают прекратить поставки оружия Киеву. За три дня его подписали более 270 тыс. человек.