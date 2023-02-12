Никосия, 12 февраля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Жителей Кипра призвали активнее голосовать на выборах. Об этом 12 февраля после посещения избирательных участков в рамках второго тура выборов заявили оба претендента на пост президента Республики Кипр Никос Христодулидис и Андреас Маврояннис.

KATIA CHRISTODOULOU/EPA/ТАСС Никос Христодулидис

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Первый кандидат проголосовал в пригороде приморского города Пафос Героскипу, в котором он родился. Второй пришёл на избирательный участок в Агландже ― пригороде столицы страны.

«Я направляю послание единства и солидарности. Сейчас не время для разногласий, пришло время перевернуть страницу для нового, европейского Кипра», ― заявил Маврояннис.

«Поскольку мы все хотим одного и того же, то очень важно массовое участие. Проблемы общие, и они не идеологического характера», ― подчеркнул бывший министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур голосования на выборах президента Кипра состоялся 5 февраля. На острове в семь часов утра открылись все 1113 избирательных участков. Ещё 35 участков работали за границей.

По результатам голосования пользующийся поддержкой центристских и проэллинских партий Христодулидис заручился поддержкой 32,04% избирателей, а Маврояннис, за которым стоят левые политические силы, набрал 29,59%.