В здании Москва-Сити загорелись стройматериалы
Москва, 12 февраля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Возгорание произошло в 62-этажном здании в районе Москва-Сити, уточнил 12 февраля источник ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Москва-Сити
Кроме того, по уточненной информации, горят стройматериалы. Площадь возгорания составляет 50 м².
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Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля пожар произошёл на четвёртом этаже строящейся башни в районе Москва-Сити. Ему присвоен второй из пяти рангов сложности.