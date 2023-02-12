Домбай, Карачаево-Черкесия, 12 февраля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии пришлось привлекать спасателей из-за аварии на канатной дороге в поселке Домбай. В результате остановки линии зависли над землей 36 пассажиров. Туристам оказали помощь по спуску с канатки. Пострадавших нет, доложили 12 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ttc.com Канатная дорога. Домбай

Инцидент произошел днем на пятой очереди канатно-кресельной дороги в курортном поселке. В момент остановки не было ветра, что способствовало довольно быстрой эвакуации спасателями оказавшихся в трудной ситуации туристов. При этом температура воздуха на такой высоте довольно низкая с учетом того, что двухкресельная канатка открытого типа.

«В поселке Домбай на пятой очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия. <…> На линии оставались предварительно 36 человек. Ветровой нагрузки нет», — сообщили в МЧС.

К спасению туристов было привлечено 15 человек и три единицы техники. В настоящее время спасательная операция завершена.