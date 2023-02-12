Вашингтон, 12 февраля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Ресурсы Запада во главе с США, снабжающих Украину боеприпасами, стремительно сокращаются. Об этом Judging Freedom сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Мы очень быстро исчерпали наши запасы, и у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают», — заявил Макгрегор.

Экс-советник Пентагона заявил, что в первую очередь это касается высокоточного оружия, на производство которого уходит много времени. Дуглас Макгрегор привел в пример такие ракеты как Javelin, NASAMS и HIMARS.

Эксперт добавил, что России удалось очень быстро нарастить производство, поэтому в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться.

«Все в опасности, у нас ничего не осталось!», — сказал Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский конгрессмен Пол Госар, заявил, что политика США не должна предусматривать поддержку бессмысленного конфликта на Украине.