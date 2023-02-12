Донецк, 12 февраля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка, а также Макеевку и Горловку. Об этом 12 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района со стороны ВСУ был осуществлён в 12:25 (совпадает мск) и во время него по городу выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:30 и 16:40 украинские войска выпустили дважды по пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 17:14 — шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке и в 17:30 — три снаряда калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка, а также Александровка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины.