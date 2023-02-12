Москва, 12 февраля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В одном из зданий в Москва-Сити произошло возгорание. Об этом 12 февраля сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-Сити

По словам источника, пожар произошёл на четвёртом этаже строящейся башни с большой площадью остекления MoscowTower, высота которой составляет 50 этажей.

Также он указал, что сотрудники противопожарных служб уже прибыли для ликвидации возгорания. Пожару присвоен второй из пяти рангов сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля стало известно, что в результате произошедшего в многоквартирном доме на востоке Москвы пожара погибли два человека