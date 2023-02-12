* * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 12 февраля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Россия разочарована действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по управлению Афганистаном. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не научилось справляться с такими вызовами, как терроризм и наркотики. Такое мнение высказал изданию The Week спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

Он отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, однако своего разочарования тем, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) справляются с ситуацией, не скрывает.

«Мы не можем скрыть разочарования тем, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) справляются с ситуацией. Оно (движение — ред.) проделало большую работу, выгнав американцев и все марионеточные правительства. Но оно не научилось управлять государством. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что они усвоили уроки и не повторят прошлых ошибок. Но сейчас мы видим ту же картину», — считает Кабулов.

Среди проблем, с которыми не справляются новые власти Афганистана, он назвал вопросы социально-экономической сферы, а также вопросы борьбы с наркотиками и террористами.

Напомним, на днях посол РФ в Таджикистане Семён Григорьев в интервью РИА Новости заявил о невыполнении обещаний, которые талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали во время прихода к власти в Афганистане. Он отметил, что это касается таких обещаний, как борьба с международным терроризмом, создание инклюзивного правительства, борьба с производством и контрабандой наркотиков.