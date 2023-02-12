Тбилиси, 12 февраля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В крае Самцхе-Джавахети на юге Грузии вечером 12 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли произошли в 17:55 по тбилисскому времени (16:55 мск). Эпицентр находился в двух километрах от города Ахалкалаки и в одном километре от села Дилиска.

Очаг был расположен на глубине пять километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Это было третье землетрясение за текущие сутки.

Напомним, 12 февраля также произошло два землетрясения на западе Грузии. Подземные толчки магнитудой 4,4 и 3,3 произошли с разницей в 14 минут возле села Гоми в крае Гурия.