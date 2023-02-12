Анкара, 12 февраля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. По оценкам Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов Турции, землетрясения нанесли экономике страны ущерб в размере $84 млрд, пишет Bloomberg.

Boris Roessler/Global Look Press Землетрясение

Уточняется, что землетрясение, унесшее жизни тысячи человек в Турции, приведет к потерям национальной экономики в размере более $84 млрд, или около 10% ВВП. Конфедерация сообщает, что ущерб жилым строениям составил $70,8 млрд. Ожидается также снижение доходной части бюджета Турции на $10,4 млрд, а потери рабочей силы обойдутся стране в $2,9 млрд.

Эксперты однако считают, что пока рано подводить итоги последствий стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции продолжает расти число жертв землетрясения. По последним данным, в стране в результате землетрясения погибли 29 605 человек.