Кировская область, 12 февраля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей 12 февраля в Кировской области, сообщает местный портал «Вятка областная».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что столкновение Ford Focus и Renault произошло на территории Слободского района в пять часов вечера на 638-м километре дороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

Причины столкновения иномарок выясняются. Добавим, что авария, судя по опубликованной фотографии с места ДТП, произошла на заснеженной трассе.