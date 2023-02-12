Берлин, 12 февраля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Евросоюзу нужно создать панъевропейскую модель танка, который унаследует в себе всё лучшее от немецкой и французской боевых машин Leopard 2 и Leclerc и который можно было бы поставлять Киеву. Об этом 12 февраля заявил глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот (СДПГ) в интервью Welt am Sonntag.

Michaelroth.eu Михаэль Рот

«Нам не нужны одиннадцать разных танков в Европе, достаточно одного для экономии большого количества денег. Затем этот продукт также можно было бы легко поставить на Украину», — сказал он.

Также Рот уточнил, что он уже в течение долгого времени выступает за большую долю европейского в оборонной политике оружия ЕС, однако в этом вопросе стратегия обороны всё ещё, по его мнению, похожа на «лоскутное одеяло».

Также глава комитета бундестага выступил с призывом к панъевропейской координации разных активностей в вопросе создания оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения Европейского союза и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения гегемона и вассалов.