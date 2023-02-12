Баку, 12 февраля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время рабочего визита в Египет 12 февраля провёл переговоры с коллегой из Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского министерства.

Musafir~azwiki Джейхун Байрамов

«Констатировав успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений, министр рассказал о важности сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили перспективы сотрудничества в областях туризма, науки, образования, культуры и других. Байрамов заявил, что отношения Азербайджана и Кувейта исторически построены на принципах дружбы. Он призвал расширять сотрудничество стран.

Стоит отметить, что в парламенте Азербайджана создана рабочая группа, по взаимодействию с Кувейтом. Аналогичная группа действует в кувейтском национальном собрании. Оба государства входят в Организацию исламского сотрудничества.