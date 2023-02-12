Москва, 12 февраля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Спасательная операция, которую вели в Сирии российские спасатели, завершена. Однако сотрудники МЧС РФ продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям пострадавших от землетрясения районов. Об этом сообщил журналистам 12 февраля статс-секретарь — заместитель главы МЧС Алексей Серко.

Валерий Шарифулин/ТАСС МЧС России

Он отметил, что спасение выживших завершено, подводятся итоги операции. В понедельник, 13 февраля, их результаты будут доложены главе МЧС России и президенту России.

Напомним, отголоски разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции, были слышны и в соседних регионах Сирии. В результате стихийного бедствия погибли более 3500 человек. При этом власти страны не обновляли данные по пострадавшим несколько дней.

Российские спасатели вылетели на помощь Сирии в тот же день, 6 февраля. Они оказались одними из немногих иностранных спасателей, которые пришли на помощь Сирии.