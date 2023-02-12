Анкара, 12 февраля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Турция благодарна Греции и греческому народу за оказанную поддержку и помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Annette Riedl/Global Look Press Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

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«Выражаю благодарность моему другу [главе МИД Греции] Никосу Дендиасу, правительству Греции и всему греческому народу за их поддержку в эти трудные времена», ― сказал глава внешнеполитического ведомства во время посещения провинции Хатай.

Чавушоглу напомнил, что Греция и Турция протянули друг другу руку помощи в 1999 году, когда на территории двух государств произошли землетрясения, и выразил надежду на то, что обе страны приложат усилия для устранения двусторонних разногласий путём диалога.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция тесно сотрудничает с властями Турции и оказывает Анкаре поддержку в устранении последствий разрушительного землетрясения. Он подчеркнул, что Греция одной из первых выразила готовность к оказанию помощи Турции. Он также заявил, что греческий и турецкий народы являются дружественными.

Напомним, серия мощных землетрясении произошла в Турции 6 февраля. По последним данным, число погибших превысило 29,6 тыс. человек. Кроме того, более 90 тыс. человек пострадали.