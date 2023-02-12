Минск, 12 февраля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Спасатели из Белоруссии извлекли из-под завалов в Турции трех живых и 29 погибших, сообщает МЧС Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Группа белорусских спасателей из 32 человек из состава специального отряда МЧС «Зубр» вылетела в Турцию 8 февраля для помощи в поисково-спасательных работах. На счету белорусского «Зубра» — три спасенные жизни и ещё 29 тел погибших, из них восемь детей.

«Спасателями спасены 47 человек, извлечены 140 погибших», — говорится в сообщении на сайте МЧС Белоруссии.

Уточняется, что в Турции работают 23 международных поисково-спасательных отряда.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции привели последние данные по числу погибших при землетрясении в Турции. По информации управления по чрезвычайным ситуациям, всего из-под обломков было извлечено 29 605 тел погибших.