Москва, 12 февраля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Планов приобрести футбольный клуб в Бразилии у бизнесмена Романа Абрамовича нет, заявил 12 февраля его представитель, комментируя сообщения бразильского издания Fanaticos.

Marina Lystseva Роман Абрамович

«Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», — заявил представитель Абрамовича. По его словам, бизнесмен вообще не намерен приобретать какие-либо футбольные клубы, сообщает ТАСС.

Напомним, 10 февраля издание Fanaticos распространило информацию о якобы существующем интересе Абрамовича к покупке футбольных клубов Бразилии. Упоминались «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро», «Лондрина».

Объясняло издание эти будто бы существующие планы тем, что бывший владелец «Челси» сейчас не может вкладывать деньги в европейский футбол, вот и заинтересовался Бразилией, как и другие бизнесмены.