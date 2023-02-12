Москва, 12 февраля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Сборная России уверенно обыграла команду СНГ в финальном матче Кубка легенд по футболу. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Встреча состоялась во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и закончилась победой российских футболистов со счётом 6:4.

В составе сборной России играли: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Константин Головской, Евгений Алдонин, Александр Самедов, Юрий Жирков и Павел Погребняк.

При этом третье место досталось команде звёзд, которая смогла уверенно со счётом 10:7 обыграть сборную Европы.

Отметим, первый Кубок легенд состоялся в «Мегаспорте» в 2009 году и с 2010 года турнир проводится при поддержке правительства Москвы.