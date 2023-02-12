Анкара, 12 февраля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Власти Турции привели последние данные по числу жертв разрушительного землетрясения на юго-востоке страны. По информации управления по чрезвычайным ситуациям к середине дня 12 февраля, всего из-под обломков было извлечено 29 605 тел погибших.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Число пострадавших превысило 90 тыс. человек. Были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, почти 148 тыс. жителей Турции.

«Погибшими числятся 29 605 человек. 147 934 наших гражданина были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения», — говорится в заявлении чрезвычайного ведомства.

Мощнейшее за более чем 80 лет землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Серия подземных толчков магнитудой до 7,7 была зафиксирована на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш.