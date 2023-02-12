Вашингтон, 12 февраля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Коллективный Запад поступил опрометчиво, начав войну с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

U. S. Army Скотт Риттер

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Он пояснил, что таким решением западные страны предоставили Москве прекрасную возможность устранить существовавшую с 1990-х годов неопределённость в сфере международной безопасности. Тем самым совершили большую ошибку, подчеркнул разведчик.

Риттер уверен, что Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира.

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«Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», — считает военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последнее время всё громче и громче звучат призывы западных стран к расчленению России. Он подчеркнул, что Запад решил нанести России стратегическое поражение, открыто декларируя цель уничтожить страну или максимально её ослабить. Однако Россия выйдет из этого противостояния ещё более окрепшей, уверен глава внешнеполитического ведомства.