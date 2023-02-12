Мадрид, 12 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. На митинг в защиту общественного здравоохранения, который состоялся в Мадриде, вышли порядка 250 тыс. человек. Об этом 12 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на правительство города.

Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/Global Look Press Митинг в Мадриде

Отмечается, что участники акции одновременно начали шествия из четырёх точек города и встретились на площади Сибелес, на которой расположена мадридская мэрия.

Также указывается, что митинг проходил под лозунгом: «Мадрид поднимается и требует государственное здравоохранение и решений для плана первичной медицинской помощи». В ходе него манифестанты выступали против разрушения системы первичной медпомощи, за что, по их мнению, ответственно мадридское правительство, возглавляемое консерватором Исабелем Диасом Аюсо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 15 человек были задержаны в ходе беспорядков у отеля для просителей убежища в городе Прескот в британском графстве Мерсисайд,