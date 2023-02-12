Нижний Новгород, 12 февраля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Два автомобиля 12 февраля столкнулись на дороге в Нижнем Новгороде, отчего пострадали четыре человека, в том числе 16-летний подросток. Об этом сообщил в своём телеграм-канале замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Ребёнок М., 16 лет. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы. Ребёнок эвакуирован в детскую областную больницу», — написал чиновник.

Мелик-Гусейнов также сообщил, что серьёзные травмы у двух взрослых: перелом надколенника у 22-летней женщины и ушиб грудной клетки у 51-летней. Их отправили в городскую больницу. Пострадавший в аварии 53-летний мужчина отказался от госпитализации.

Стоит отметить, что в Нижегородской области в 2023 году начала работать санитарная авиация, обеспечив возможность оказывать медицинские услуги в отдаленных районах.