Анкара, 12 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. В Турции сообщили о возобновлении работы аэропорта Хатай. Об этом министр транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаилоглу написал в Twitter.

Kulburator Аэропорт Хатай

По его словам, работы аэропорта Хатай возобновлена после ремонта взлетно-посадочной полосы, которая была повреждена при землетрясении.

«Мы завершили ремонт ВПП в аэропорту Хатай», — написал министр.

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Уточняется, что благодаря воздушной гавани станет легче обеспечивать жителей провинции Хатай гуманитарной помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции. По последним данным, число погибших в Турции увеличилось почти до 30 тыс. человек. Ранее госкорпорация Роскосмос опубликовала снимок тектонического разлома в Турции.