Амурск, Хабаровский край, 12 февраля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Злоумышленник бросил бутылку с коктейлем Молотова в окно районного военкомата на Дальнем Востоке. Инцидент произошел в поселке Магдагачи Амурской области. Правоохранительные органы установили личность совершившего диверсию. Им оказался 29-летний житель региона, пишет Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

По предварительным данным, диверсант хотел сжечь архив, однако ему не удалось достичь своей цели. Злоумышленника задержали, он дал признательные показания. Помещение военкомата потушили, в результате инцидента была лишь повреждена техника.

Напомним, ряд случаев попытки поджога военкоматов были зафиксированы в разных регионов России в 2022 году. Так, в мае двое злоумышленников совершили такую диверсию в Нижневартовске. Их обвинили в совершении теракта по предварительному сговору группой лиц.