Москва, 12 февраля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Сделанную с околоземной орбиты фотографию аэропорта Хатай в Антакье, который затопило после землетрясений в Турции, обнародовала 12 февраля государственная корпорация «Роскосмос» в своём телеграм-канале.

roscosmos.ru Спутниковый снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай

«Делимся ещё одним снимком Турции», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что снимок аэропорта Хатай после серии землетрясений был сделан спутником Роскосмоса «Канопус-В».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала фотографию тектонического разлома, который образовался после землетрясения в Турции