Соликамск, Пермский край, 12 февраля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Пассажирский автобус сгорел в городе Соликамске (Пермский край), сообщили 12 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. Эвакуированы 15 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Сообщение о пожаре на улице Черняховского поступило в МЧС в 13:16 по местному времени, на место ЧП выехали восемь человек. Уже через семь минут пожар был локализован, а в 13:30 (время местное) — ликвидирован.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. «Из автобуса до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 15 человек, в том числе четыре ребёнка», — сообщили в пресс-службе.

В результате этого происшествия никто не пострадал. В связи со случившимся МЧС РФ проводит проверку, выясняются обстоятельства и причина пожара.