В Турции сообщили о выявленных случаях мародёрства после землетрясений
Анкара, 12 февраля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В пострадавших от землетрясения областях Турции происходят случаи мародёрства. Об этом 12 февраля сообщил журналистам глава минюста республики Бекир Боздаг.
AMISOM Public Information
Бекир Боздаг
«Не менее 64 подозреваемых были привлечены к ответственности по 75 случаям мародерства, 57 из них были арестованы, а в отношении семи подозреваемых назначен судебный контроль», — сказал министр.
Он также сообщил, что приняты меры в отношении 134 подозреваемых, ответственных за строительство разрушившихся после землетрясений зданий. Из них арестовали троих человек.
Напомним, от землетрясений в Турции пострадали десять провинций. По официальным данным, от подземных толчков разрушились 6444 здания.