Анкара, 12 февраля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. В пострадавших от землетрясения областях Турции происходят случаи мародёрства. Об этом 12 февраля сообщил журналистам глава минюста республики Бекир Боздаг.

AMISOM Public Information Бекир Боздаг

«Не менее 64 подозреваемых были привлечены к ответственности по 75 случаям мародерства, 57 из них были арестованы, а в отношении семи подозреваемых назначен судебный контроль», — сказал министр.

Он также сообщил, что приняты меры в отношении 134 подозреваемых, ответственных за строительство разрушившихся после землетрясений зданий. Из них арестовали троих человек.

Напомним, от землетрясений в Турции пострадали десять провинций. По официальным данным, от подземных толчков разрушились 6444 здания.