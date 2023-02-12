Москва, 12 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В России, в отличие от Соединённых Штатов, поддерживают, сохраняют и пестуют культурное многообразие. Об этом 12 февраля в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», посвящённому теме «Россия и мир», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

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«В нашей стране многообразия неизмеримо больше, чем в Соединённых Штатах. Единство нашего многообразия гораздо прочнее на фоне серьёзных конфронтационных процессов, происходящих в США между Республиканской и Демократической партиями», ― пояснил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, это не идёт на пользу национальному согласию и развитию американского государства как единого общества.

Лавров также напомнил о существующем в США понятии «плавильный котёл», в который всех бросают для того, чтобы потом оттуда выходили одинаковые люди. Однако единства в стране не наблюдается, указал министр.

«Во многом в силу идеологической борьбы страна далеко не едина. Можно это наблюдать по итогам выборов и происходящим в американской политике процессам. При формировании они хотели, чтобы все были одинаковы ― «всех под одну гребёнку». До конца не получилось. Но такова была концепция», ― отметил глава МИД России.

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При этом Россия, по его словам, начиная с Киевской Руси постоянно расширяла свои владения, однако «никогда не бросала в общий «плавильный котёл» присоединившиеся или присоединенные народы».

«Наша страна всегда сохраняла их языки, традиции, культуру, религию, их этническую и историческую идентичность. Важно дорожить этим достоянием», ― констатировал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин назвал обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия и сохранение культурного многообразия живущих в России народов «неизменным и ключевым приоритетом». Глава государства напомнил, что в стране на протяжении веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей.