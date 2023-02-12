Москва, 12 февраля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Количество смертельных аварий на МКАД за последние три года сократилось в двa раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД)

«Мы приняли ряд решений по обеспечению безопасности дорожного движения, в частности: разработали и внедрили новую модель прогноза и предотвращения ДТП, регулируем схемы движения по МКАД, выявляя проблемные участки, ввели новые правила проезда грузовиков», — написал мэр.

Сергей Собянин уточнил, что больше 1 млн машин ежедневно проезжает по Московской кольцевой автодороге.

Согласно сообщению мэра, в городе установлено почти 270 современных комплексов фотовидеофиксации, 770 камер видеоаналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении числа угонов автомобилей после запуска в столице комплексов фотовидеофиксации.