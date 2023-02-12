Будапешт, 12 февраля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Страны мира, которые находятся вне «трансатлантического пузыря», не понимают для чего США и страны Европы способствуют эскалации конфликта на территории Украины поставками вооружений до такой степени, что его последствия ощущаются во всём мире. Об этом12 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью радиостанции Kossuth.

Григорий Сысоев/РИА Новости Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Как отметил глава МИД Венгрии, давно известно, что поставки оружия только способствуют эскалации конфликта, а мир — это не только Европа и трансатлантическое сообщество.

«Страны за пределами и Европы, и трансатлантического сообщества просто не понимают, почему нужно региональный конфликт обострять до такой степени, чтобы он оказывал негативное влияние в глобальном масштабе. Сейчас это региональная война с глобальными последствиями, и необходимо предотвратить ее превращение в глобальную войну», — сказал он.

При этом Сийярто уточнил, что мир за пределами ЕС тоже страдает от проблем с продовольствием и рекордно больших цен на него и на энергоресурсы, а потому не понимает, для чего нужно «сохранять эту воинственную риторику и нельзя установить мир».

«За пределами трансатлантического пузыря становится совершенно ясно, что голос мира, стремление к миру намного громче, намного мощнее, по сравнению с тем, что нам здесь, в трансатлантическом мире, твердят мейнстримные либеральные СМИ», — пояснил венгерский министр.

Он добавил, что Будапешт постоянно высказывается за начало мирных переговоров по конфликту на территории Украины и против увеличения поставок вооружений Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что против десятого и всех других пакетов антироссийских санкций Европейского союза, так как они не способствуют миру на территории Украины и только наносят ущерб европейской экономике, выступает Венгрия.