Стамбул, Турция, 12 февраля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани 12 февраля прибыл с рабочим визитом в Турцию. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани

По данным журналистов, катарского эмира принял во дворце Вахдеттин в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча проходила без представителей СМИ.

Стоит отметить, что визит эмира Катара стал первым визитом в Турцию лидера другой страны после разрушительных землетрясений, прошедших 6 февраля.