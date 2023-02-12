Уфа, 12 февраля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Спустя шесть дней после землетрясения в Турции из-под завалов спасена семья из трёх человек. Обнаружили семью спасатели-добровольцы из России, сообщает 12 февраля глава Башкирии Радий Хабиров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Глава региона опубликовал видео, на котором запечатлено, как спасатель из Башкирии рассказал о спасении семьи.

«Сегодня второй день, как мы работаем на завалах в Турции. И к концу рабочего дня нами была обнаружена семья из трёх человек. При разборе завалов был проделан небольшой лаз, и оттуда послышались голоса», — рассказал спасатель.

После этого вместе с турецкими коллегами башкирские спасатели извлекли из-под завалов троих членов семьи — родителей с ребёнком. Их передали на руки медикам.

«Это событие очень сильно радует, потому что спустя шесть дней есть ещё вероятность найти живых в завалах», — отметил спасатель.

Комментируя эту новость, Хабиров пожелал землякам, спасающим людей в Турции: «Работайте, братья!»

Напомним, в Турции, где в результате землетрясения, признанного самым мощным с 1939 года, погибли более 24 тысяч человек, в стране объявлено чрезвычайное положение. В спасательной операции активно участвуют специалисты из России.